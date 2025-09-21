Dos heridos tras quedar atrapados por el vuelco de su turismo en Ledesma (Salamanca)
Los Bomberos de la Diputación tuvieron que intervenir para excarcelar a ambos ocupantes, un hombre y una mujer
Ical
Dos personas, un varón y una mujer de 75 años, resultaron hoy heridas tras quedar atrapadas por el vuelco de su vehículo en el kilómetro 48 de la carretera SA-305, a la altura del término municipal de Ledesma, en la provincia de Salamanca.
Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el accidente, que tuvo lugar por una salida de vía del turismo, se produjo a las 10.54 horas de este domingo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a fin de controlar la circulación en la zona, así como miembros de los Bomberos de la Diputación Provincial.
Además, Emergencias Sanitarias-Sacyl movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Ledesma y una ambulancia soporte vital básico. En el lugar asistieron a un varón y a una mujer de 75 años que fueron trasladados posteriormente en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
