Dos heridos tras quedar atrapados por el vuelco de su turismo en Ledesma (Salamanca)

Dos personas, un varón y una mujer de 75 años, resultaron hoy heridas tras quedar atrapadas por el vuelco de su vehículo en el kilómetro 48 de la carretera SA-305, a la altura del término municipal de Ledesma, en la provincia de Salamanca.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el accidente, que tuvo lugar por una salida de vía del turismo, se produjo a las 10.54 horas de este domingo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a fin de controlar la circulación en la zona, así como miembros de los Bomberos de la Diputación Provincial.

Además, Emergencias Sanitarias-Sacyl movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Ledesma y una ambulancia soporte vital básico. En el lugar asistieron a un varón y a una mujer de 75 años que fueron trasladados posteriormente en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.