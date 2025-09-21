Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos heridos tras quedar atrapados por el vuelco de su turismo en Ledesma (Salamanca)

Los Bomberos de la Diputación tuvieron que intervenir para excarcelar a ambos ocupantes, un hombre y una mujer

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil ante un coche patrulla

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil ante un coche patrulla / GUARDIA CIVIL / Europa Press

Ical

Salamanca

Dos personas, un varón y una mujer de 75 años, resultaron hoy heridas tras quedar atrapadas por el vuelco de su vehículo en el kilómetro 48 de la carretera SA-305, a la altura del término municipal de Ledesma, en la provincia de Salamanca.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el accidente, que tuvo lugar por una salida de vía del turismo, se produjo a las 10.54 horas de este domingo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a fin de controlar la circulación en la zona, así como miembros de los Bomberos de la Diputación Provincial.

Además, Emergencias Sanitarias-Sacyl movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Ledesma y una ambulancia soporte vital básico. En el lugar asistieron a un varón y a una mujer de 75 años que fueron trasladados posteriormente en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

