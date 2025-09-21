Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un fallecido y un herido al chocar un turismo y un camión en la N-122, en Traspinedo (Valladolid)

El conductor del coche, un joven de 22 años, perdió la vida y el camionero, de 61 años, resultó herido grave

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. / JcyL / Loz

Ical

Valladolid

Un joven de 22 años falleció y un varón de 61 años resultó herido grave al producirse una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 338 de la N-122, en Traspinedo (Valladolid). El siniestro mortal se produjo esta madrugada, sobre las 03.38 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El alertante informó del choque que había dejado al conductor del turismo inconsciente y atrapado en el interior del vehículo. Por ello, la sala del 1-1-2 informó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil, un equipo médico de Tudela de Duero y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del conductor del turismo, un joven de 22 años, y atendió al camionero, de 61 años, que fue trasladado posteriormente en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

