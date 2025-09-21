Castilla y León recibe el otoño con un descenso brusco de las temperaturas y lluvias en el norte

Castilla y León recibe mañana lunes 22 de septiembre al otoño, que comenzará a las 14.44 hora peninsular, con un descenso notable de las temperaturas máximas y mínimas, así como con lluvias y chubascos ocasionales. El cielo estará nuboso en gran parte de la Comunidad y el viento será flojo, aunque con intervalos moderados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, se esperan intervalos nubosos en el tercio norte, con probabilidad de algunas lluvias en la franja más septentrional, sin descartar alguna tormenta durante la segunda mitad del día. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos aumentando por la tarde a intervalos de nubes medias y de evolución que podrían dejar algunos chubascos con tormenta en el tercio oriental.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso, menos en el tercio norte, que variarán poco, y máximas en ligero descenso, con alguna helada débil y dispersa en zonas de montaña. El viento soplará del oeste y noroeste girando a norte, flojo con algunos intervalos moderados.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 23 grados previstos en Zamora para mañana y los 16 de León. Las mínimas caerán hasta los tres grados en Ávila y Burgos o los cuatro de Soria, mientras en otras capitales de la Comunidad se quedarán en los cinco, seis o siete grados.

La estación otoñal, de septiembre a noviembre, se prevé más seca y cálida de lo habitual en gran parte de la península y de ambos archipiélagos, según la previsión de la Aemet. Desde el punto de vista de la astronomía, durará 89 días y 21 horas, para terminar el 21 de diciembre con el comienzo del invierno.