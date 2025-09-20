Martínez asume el reto de convertirse en "alcalde y presidente" de Castilla y León y confiesa: "Esta tierra me pone"

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha asegurado querer convertirse en el "alcalde y presidente" de Castilla y León, un reto que asume tras "dar un paso al frente con los socialistas" porque la Comunidad le "duele", le "pone" y considera que "merece mucho más" frente al "populismo y la extrema derecha".

"Asumo este liderazgo colectivo y horizontal para abrir un tiempo nuevo en Castilla y León ante un presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ausente que no estuvo cuando ardían nuestros montes y no escucha el clamor de su gente", ha afirmado el líder socialista.

Estas han sido las palabras con las que se ha dirigido el máximo responsable de los socialistas castellanos y leoneses a los asistentes en el marco de su intervención durante el Comité Autonómico que el partido celebra este sábado en el hotel Sercotel de Valladolid, donde ha destacado que la Comunidad se encuentra en un "momento importantísimo" dada la proximidad de las elecciones.

Comité Autónimo del PSOE. / M. Chacón - Ical

Una cita, ha señalado el líder socialista, que llega después de un verano que ha puesto de manifiesto con "toda crudeza la indolencia y la falta de trabajo, voluntad y alma" del PP y el Ejecutivo autonómico tras la oleada de incendios y las graves consecuencias que ha dejado en varios puntos de la Comunidad.

Seis meses de rearme

Este Comité Autonómico también llega tras la culminación hace seis meses de un proceso de "rearme ideológico y territorial" en el partido para "afrontar los grandes retos que se abrían en la Comunidad".

"Han sido seis meses de mucho trabajo y contacto físico con la ciudadanía que han hecho que se tuviera que prorrogar este momento y entender que siempre el PSOE debe estar al servicio de la ciudadanía en la resolución de sus problemas y trasladar las demandas orgánicas en el tiempo ajustado", ha reflexionado el secretario autonómico socialista.

Precisamente, ha hecho referencia a sus palabras en Palencia cuando aseguró que "si la fuerza de lo municipal tenía que ser el resorte también este Comité Autonómico es un ejemplo de ello", lo que se refleja en la propia composición de la mesa al contar con una teniente alcalde, porque "la fuerza del poder municipal está también en la primera línea de las responsabilidades orgánicas de este partido".

Durante estos últimos seis meses, Martínez ha asegurado haber recorrido miles de kilómetros para mirar a los ojos a las gentes de Castilla y León y comprender "lo que une a esta tierra": "Orgullo, esperanza, indignación y cabreo. Cientos de conversaciones que despiertan este sentimiento íntimo que en demasiadas ocasiones creemos dormido y que algunos quieren dormido".

"Porque cuando León o Zamora pierden vida, nos duele. Pero cuando latimos juntos, con fuerza, Castilla y León nos da vida", ha incidido el líder socialista, un punto en el que ha reconocido ser consciente de que en estos comicios la Comunidad "se la juega", porque esto va de "pasado o futuro".

Precisamente, ha confesado que "no basta con sentir" la Comunidad, sino que los socialistas tienen que "dar un paso adelante juntos" para levantarse con "coraje, compromiso y visión de futuro y dar respuestas reales a los ciudadanos".