El incendio forestal de Pendilla de Arbás (León) alcanza el nivel dos por "amenaza seria" a las poblaciones

La Junta de Castilla y León elevó en la tarde de este sábado el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial para el incendio forestal declarado en la noche de ayer en la localidad leonesa de Pendilla de Arbás, perteneciente al término municipal de Villamanín de la Tercia, debido a que representa una “amenaza seria” para las poblaciones, que puede exigir medidas de socorro de la población o protección de bienes.

El fuego se inició a las 23.40 horas de ayer por motivos que todavía se desconocen y sobre las 9.20 horas de hoy alcanzó el nivel uno del IGR por la previsión de tardar más de doce horas para estabilizarlo y a que podía suponer leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras.

En el lugar trabajan en estos momentos una treintena de medios, entre los que se encuentran siete agentes medioambientales o celadores, dos técnicos, cuatro cuadrillas terrestres y seis helitransportadas, tres bulldozer, cinco autobombas, dos helicópteros y un medio perteneciente a otra administración.