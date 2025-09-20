Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un varón de 82 años al ser embestido por un toro en Mayorga (Valladolid)

El hombre se encontraba en su huerto cuando fue golpeado por el animal que se había escapado de un encierro

Herido un varón de 82 años al ser embestido por un toro en Mayorga (Valladolid).

Herido un varón de 82 años al ser embestido por un toro en Mayorga (Valladolid). / LOZ

Ical

Valladolid

Un varón de 82 años resultó hoy herido al ser embestido por un toro que se había escapado de un encierro que se estaba celebrando por el campo en Mayorga (Valladolid). Al parecer, el hombre se encontraba en su huerto cuando fue golpeado por el animal sobre las 17.19 horas, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

En un primer momento, el herido fue atendido en el centro de salud de Mayorga que comunicó lo sucedido al 1-1-2, que de inmediato informó a la Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico a petición del médico.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, el varón de 82 años fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Castilla y León prevé un inicio de la campaña micológica 'tardío
  2. Muere un varón de 66 años en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León)
  3. Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo
  4. El aumento de las temperaturas en Portugal activa la alerta máxima de incendios en la frontera con Zamora
  5. Mañueco agotará la legislatura: las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo
  6. Arranca el juicio de la trama eólica en Castilla y León
  7. Denuncian a Suárez-Quiñones ante la Fiscalía Anticorrupción
  8. Cuatro activistas que trataron de interrumpir la contrarreloj de la Vuelta en Valladolid denuncian a la Policía “por no responder a los estándares democráticos”

Herido un varón de 82 años al ser embestido por un toro en Mayorga (Valladolid)

Herido un varón de 82 años al ser embestido por un toro en Mayorga (Valladolid)

El incendio forestal de Pendilla de Arbás (León) alcanza el nivel dos por "amenaza seria" a las poblaciones

El incendio forestal de Pendilla de Arbás (León) alcanza el nivel dos por "amenaza seria" a las poblaciones

El Gobierno desconoce la incidencia de pulseras antimaltrato en Castilla y León y pide tranquilidad

El Gobierno desconoce la incidencia de pulseras antimaltrato en Castilla y León y pide tranquilidad

Castilla y León registra una cosecha “histórica” con más de 8,4 millones de toneladas

Castilla y León registra una cosecha “histórica” con más de 8,4 millones de toneladas

Aviso amarillo por tormentas este sábado en varias provincias de Castilla y León

Aviso amarillo por tormentas este sábado en varias provincias de Castilla y León

Cinco heridos, incluido un bebé, tras volcar un vehículo en Salamanca

Cinco heridos, incluido un bebé, tras volcar un vehículo en Salamanca

Martínez asume el reto de convertirse en "alcalde y presidente" de Castilla y León y confiesa: "Esta tierra me pone"

Martínez asume el reto de convertirse en "alcalde y presidente" de Castilla y León y confiesa: "Esta tierra me pone"

El recorte de la nueva PAC se traducirá en 1.200 millones menos en Castilla y León

El recorte de la nueva PAC se traducirá en 1.200 millones menos en Castilla y León
Tracking Pixel Contents