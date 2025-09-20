Herido un varón de 82 años al ser embestido por un toro en Mayorga (Valladolid).

Un varón de 82 años resultó hoy herido al ser embestido por un toro que se había escapado de un encierro que se estaba celebrando por el campo en Mayorga (Valladolid). Al parecer, el hombre se encontraba en su huerto cuando fue golpeado por el animal sobre las 17.19 horas, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

En un primer momento, el herido fue atendido en el centro de salud de Mayorga que comunicó lo sucedido al 1-1-2, que de inmediato informó a la Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico a petición del médico.

Finalmente, el varón de 82 años fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.