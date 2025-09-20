El Gobierno desconoce la incidencia de pulseras antimaltrato en Castilla y León y pide tranquilidad

El delegado del Gobierno en Castilla y león, Nicanor Sen, ha dicho desconocer, hasta el momento, la incidencia que pueden haber tenido en la Comunidad los fallos de las pulseras antimaltrato, al tiempo que ha llamado a la "tranquilidad" en este sentido, ya que no ha existido "desprotección".

Sen ha realizado estas declaraciones a los periodistas, minutos antes de asistir en Ávila a la inauguración del VIII Encuentro de Familias Autismo Castilla y León, que ha reunido en el Centro de Congresos y Exposiciones "Lienzo Norte" a unas 200 personas.

Preguntado por la incidencia del fallo de pulseras de seguimiento de agresores en Castilla y León, el delegado del Gobierno se ha remitido a las declaraciones que realizó el viernes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que a su juicio explicó el asunto de manera "clara, concisa y directa", ofreciendo "las explicaciones correspondientes".

"Se comprometió a dar los datos, pero a día de hoy no conocemos esos datos, no tenemos constancia del número de sentencias, en el caso de existir, que hayan tenido un sobreseimiento temporal hasta la obtención de esa información", ha explicado Nicanor Sen.

En este contexto, considera que "ha quedado perfectamente claro" por parte de Redondo, y de los servicios del Ministerio de Igualdad que "en ningún momento se ha tenido conocimiento de la desprotección de ninguna de las mujeres", de ahí que haya lanzado un "mensaje de tranquilidad".

"Las pulseras son un instrumento más para salvaguardar la vida de estas personas y en el caso de existir información, lo pondríamos en conocimiento, pero hoy no contamos con una información de si ha existido algún caso de quebrantamiento de ese distanciamiento obligatorio a título judicial en Castilla y León, ha reiterado Sen.