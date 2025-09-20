Cinco heridos, incluido un bebé, tras volcar un vehículo en Salamanca

Cinco personas resultaron anoche heridas tras sufrir una salida de vía con vuelco del turismo en el que viajaban por el kilómetro 44 de la carretera CL-517, dentro del término municipal de Villar de Peralonso, en la provincia de Salamanca. El accidente tuvo lugar hacia las 22.57 horas, según la llamada recibida por el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a fin de controlar la circulación en la vía, así como los Bomberos de la Diputación, que tuvieron que colaborar en tareas de excalcelación porque alguno de los heridos quedó atrapado en el interior del habitáculo.

Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó una UVI móvil, una UEnE, dos ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de Vitigudino, aunque posteriormente anuló la UVI móvil al no ser necesaria.

En el lugar, el personal sanitario atendió a cinco personas, una mujer de 30 años, que fue trasladada en la Unidad Enfermerizada de Emergencias al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, y a un bebé de meses, un niño de cuatro años, una menor de tres y un varón de 32 años, que fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.