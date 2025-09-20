Blanco asegura que además del patrimonio y la gastronomía ahora hay una razón “emocional” para visitar Castilla y León
La vicepresidenta asegura que los espacios naturales afectados por los incendios continúan “muy vivos”
Ical
La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, aseguró hoy que además de la riqueza patrimonial y gastronómica, en estos momentos también una razón “emocional “ para visitar Castilla y León y sus espacios naturales que, pesar de los trágicos incendios de este verano, continúan “muy vivos”.
Blanco, que realizó estas declaraciones antes de clausurar en el Centro Cultural Miguel Delibes la II Gala VinoInfluencers World Awards, hizo un llamamiento para conocer “nuestra tierra” y pasear por sus parajes naturales y por sus rutas del vino, “por el sabor que da la tierra. “Para las Médulas, para Picos de Europa y para el lago de Sanabria, ha sido un verano especialmente difícil, pero los espacios naturales están ahí y es una delicia el poder visitarlos en otoño.
La vicepresidenta recalcó que aprovechará el foro Vinoinfluencers World Awards y la influencia de estos profesionales vinculados con el vino “para animar a todo el mundo a que venga a ver Castilla y León y a conocer nuestra Comunidad”.
En este sentido, resaltó que este tipo galas son las mejores campañas de promoción que podemos hacer, a la vez que recordó que el pasado año este foro tuvo 60 millones de visualizaciones en algún momento de 55 países diferentes. “Es una ventana inigualable al exterior y, por lo tanto, vamos a seguir apostando por las campañas de turismo, vamos a seguir promocionando Castilla y León y vamos a seguir apostando por nuestros espacios naturales que están ahí y que están muy vivos”, aseveró.
Al mismo tiempo, la vicepresidenta reconoció que desde la administraciones públicas se debe evolucionar y deben aprender a comunicar a través de las redes sociales, además de seguir utilizando los medios tradicionales. “Si queremos mostrar Castilla y León, si queremos que nadie se la pierda, tenemos que hacerlo a través de cualquier medio, a través de cualquier herramienta que tengamos a nuestro alcance como las redes sociales”.
Con relación al vino, Isabel Blanco también apuntó que la comunidad cuenta con nueve rutas del vino que recorren prácticamente toda la geografía de la comunidad, que permiten ver nuestros monumentos, que permiten probar nuestra gastronomía y que, sobre todo, permiten ver Castilla y León.
