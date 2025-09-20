Aviso amarillo por tormentas este sábado en varias provincias de Castilla y León
Se podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora
Ical
Valladolid
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa a partir de las 14.00 horas el aviso amarillo por el riesgo de que se produzcan tormentas, acompañadas de fuertes chubascos, en puntos de Burgos, León, Palencia y Soria. De hecho se podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.
En concreto los avisos estarán activados desde las 14.00 horas, hasta la medianoche, en la Cordillera Cantábrica de León y Palencia, así como en el Condado de Treviño (Burgos) y en la Ibérica de Burgos y Soria.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Castilla y León prevé un inicio de la campaña micológica 'tardío
- Muere un varón de 66 años en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León)
- Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo
- El aumento de las temperaturas en Portugal activa la alerta máxima de incendios en la frontera con Zamora
- Arranca el juicio de la trama eólica en Castilla y León
- Mañueco agotará la legislatura: las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo
- Denuncian a Suárez-Quiñones ante la Fiscalía Anticorrupción
- Cuatro activistas que trataron de interrumpir la contrarreloj de la Vuelta en Valladolid denuncian a la Policía “por no responder a los estándares democráticos”