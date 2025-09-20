Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso amarillo por tormentas este sábado en varias provincias de Castilla y León

Se podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora

Valladolid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa a partir de las 14.00 horas el aviso amarillo por el riesgo de que se produzcan tormentas, acompañadas de fuertes chubascos, en puntos de Burgos, León, Palencia y Soria. De hecho se podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. 

En concreto los avisos estarán activados desde las 14.00 horas, hasta la medianoche, en la Cordillera Cantábrica de León y Palencia, así como en el Condado de Treviño (Burgos) y en la Ibérica de Burgos y Soria. 

