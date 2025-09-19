Una mujer, detenida en Soria por azuzar a su perro contra su pareja y varios policías

Una mujer de 38 años ha sido detenida en Soria como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y otro de atentado contra agente de la autoridad al azuzar a su perro contra su pareja sentimental causándole lesiones así como contra los agentes de policía que acudieron a socorrerle.

Según ha informado la subdelegación del Gobierno, sobre las tres de la madrugada del pasado jueves recibieron un aviso en el Servicio de Emergencias Policiales en el que se comunicaba que se estaba produciendo una discusión entre un hombre y una mujer, y que el perro de ella estaba atacando al hombre.

Cuando la Policía llegó al lugar de los hechos, observó a un hombre herido, sentado en la calle, junto a una mujer por lo que dieron aviso a los servicios sanitarios.

La mujer, que resultó ser la pareja del herido, recibió a los agentes con gritos, insultos y amenazas abandonando el lugar y volviendo rápidamente con un perro de raza considerada "potencialmente peligrosa" al que azuzó contra los funcionarios policiales.

Disparos disuasorios

El animal atacó a un policía que, ante la agresividad del mismo, se vio obligado a realizar varios disparos disuasorios consiguiendo que el perro se alejara momentáneamente aunque, posteriormente, la dueña volvió a instigar al animal para que atacara al agente.

Ante la grave amenaza para la integridad física del policía que supuso el reiterado y violento ataque del perro, el agente hizo uso proporcional y reglamentario de su arma de fuego, disparando contra el mismo.

El perro, alcanzado por los disparos, abandonó el lugar junto a su dueña que intentaba huir de la Policía.

Finalmente, la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar ya que, al parecer, también azuzó al perro contra su pareja provocándole lesiones en la pierna, y de un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad, al incitar a su perro a que ataque a los policías cuando estos acudían a socorrer a la víctima.