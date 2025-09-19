Mañueco destaca el incremento del 27% en la financiación a las universidades

El Paraninfo de la Universidad de Salamanca ha acogido en la mañana de este viernes el acto de apertura del curso 2025-26 de las universidades de Castilla y León, en una sesión solemne presidida por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha recordado como la Junta ha aumentado en un 27 por ciento desde 2019 la financiación universitaria.

Por su parte, el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha resaltado el crecimiento global del Estudio salmantino y ha definido los objetivos para liderar los retos de futuro "como catalizadores para la innovación y la transformación". Además, ha solicitado a Mañueco apoyo "decidido" para facilitar y acelerar el ritmo de creación de titulaciones en los campus de Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora, de forma que se pueda "mantener su crecimiento y dar respuesta a la demanda social de titulados", ha dicho.

El presidente de la Junta ha incidido en su discurso en el aumento de la financiación universitaria desde 2019, ya que el 27 por ciento supone unos 100 millones de euros anuales más. Además, ha subrayado que la comunidad ha alcanzado el "pódium" nacional en cuanto a capacidad de atracción de estudiantes universitarios, cuyo número ha crecido hasta rondar los 100.000 alumnos.

Tasas de grado

Fernández Mañueco ha recordado otros avances impulsados por el Ejecutivo autonómico en esta legislatura en el ámbito universitario, como la reducción cercana al 40 por ciento de las tasas de grado; de más del 50 por ciento en los másteres habilitantes; y un descenso del 37 por ciento en los no habilitantes, entre otras medidas.

Por otro lado, ha recordado el sistema de becas con un incremento del 20 por ciento en su presupuesto, la creación de nuevas becas de máster, las ayudas para acreditación de idiomas y las becas Erasmus+, que en la última convocatoria beneficiaron a casi 300 alumnos más que el curso anterior.

Estas medidas, ha afirmado Mañueco, han favorecido la igualdad de oportunidades y han contribuido a que el curso pasado se alcanzaran casi 98.500 matriculados, un cuatro por ciento más, y que este año se ronde la cifra de 100.000, con un ocho por ciento más de alumnos de nuevo ingreso en las universidades.

Un sistema universitario que, en Castilla y León, emplea ya a 16.000 personas, lo que supone un incremento del 14 por ciento respecto a 2022.

Durante su intervención, Alfonso Fernández Mañueco ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Castilla y León con los campus territoriales, con inversiones en la Residencia Universitaria de Ponferrada, la Escuela de Enfermería de la Diputación de Palencia, la Escuela de Ingenierías Agrarias y el Aulario del Campus de La Yutera, así como en la futura Facultad de Enfermería de Segovia.

Además, ha señalado que en los próximos años se seguirá impulsando la actividad en los campus de Zamora, Ávila y Béjar, entre otras actuaciones.

En cuanto a titulaciones, el próximo curso comenzarán los grados de Medicina en León y Burgos, y podrán ser una realidad los de Farmacia en Valladolid y Veterinaria en Salamanca, con un apoyo de más de 21 millones de euros por parte de la Junta para su implantación.