La ley de publicidad tiene cinco puntos de posible inconstitucionalidad

El Consejo Consultivo advierte sobre la posible inconstitucionalidad de cinco apartados recogidos en la ley de Publicidad Institucional, según informó ayer la Consejería de la Presidencia de la Junta. En concreto, el dictamen indica que la norma colisiona claramente con la legislación estatal básica, introduce criterios discriminatorios en la contratación pública, establece limitaciones económicas arbitrarias, e incluso invade competencias en materia laboral, lo que pone en entredicho su validez y aplicación, según las mismas fuentes.

Un comunicado de la Junta señala que el dictamen remitido por el máximo órgano consultivo de la comunidad advierte que la exclusión de medios condenados en sentencia firme para contratar publicidad institucional, fundamento que dio origen a la ley, puede vulnerar la Constitución y superar las competencias autonómicas. Además, el dictamen señala que el límite del 33 por ciento de los ingresos que un medio de comunicación puede recibir por contratos de publicidad institucional en relación a su cifra de negocio anual se basa en criterios arbitrarios y provoca un trato discriminatorio. Asimismo, indica que la obligatoriedad de subrogación de los trabajadores de la concesionaria de televisión invade competencias exclusivas del Gobierno central y contradice la legislación nacional.

La Consejería de la Presidencia, ante las serias dudas y dificultades planteadas por la nueva Ley 1/2025 de Publicidad Institucional aprobada por las Cortes solicitó en el mes de julio al Consejo Consultivo un dictamen para clarificar su correcta interpretación y aplicación.