El Incibe detecta en Castilla y León 25.000 teléfonos móviles infectados por virus

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado en lo que va de año en Castilla y León 25.000 teléfonos móviles infectados por virus informáticos, a la vez que el teléfono 017, "Tu ayuda en Ciberseguridad" ha atendido 4.426 peticiones de ayudas de castellanos y leoneses.

Estas cifras se conocieron durante una reunión mantenida por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y el director general del Incibe, Félix Barrio, quien también destacó que hasta septiembre se han detectado en la comunidad 249.088 dispositivos con problemas de seguridad.

Por categorías, según se informa en un comunicado de la Delegación del Gobierno, se ha detectado que el 18,2 por ciento de las incidencias que afectaron a la ciudadanía y organización de la región se debieron a vulnerabilidades de los sistemas informáticos y dispositivos digitales. Así por ejemplo más de 25.000 teléfonos móviles en Castilla y León se vieron infectados por un tipo de virus informático (un 10,94 por ciento) de tipo Botnet (red de ordenadores y otros dispositivos infectados con software malicioso -malware- que son controlados de forma remota por un ciberdelincuente, llamado ‘bot-herder’ o ‘pastor de bots’). Otro 5,34 por ciento de los dispositivos detectados se vieron infectados por otro tipo de “malware”. Incibe recabó de los operadores de telefonía la desinfección de los dispositivos móviles infectados.

Del 1 de enero al 19 de septiembre de este año, el 017, el teléfono de apoyo en ciberseguridad atendió 4.426 peticiones de ayuda, 158 efectuadas por menores, cifra que representa un 3,57 por ciento del total; de ciudadanía en general se atendieron 3.911 llamadas, un 88,36 por ciento; de empresas 357, un 8,07 por ciento. El porcentaje de llamadas sobre total atendidas en España es del 5,35 por ciento.

Consultas

Las consultas telefónicas más frecuentes fueron por compras fraudulentas, 607 en total; seguidas del "vishing" (fraude que combina el phishing -suplantación de identidad- con la voz humana para engañar a las víctimas en llamadas telefónicas o mensajes de voz, manipulándolas para que revelen información confidencial como datos bancarios, contraseñas o información personal), sobre este fraude se recibieron 558 llamadas.

Por suplantación de identidad, Incibe registró 472 peticiones de ayuda de castellanos y leoneses, y por ‘smishing’ -tipo de ciberataque de ingeniería social que emplea mensajes de texto para engañar a las personas y obtener información confidencial, dinero o hacer que descarguen malware- 358 consultas.