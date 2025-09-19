Una fuerte tormenta de lluvia y granizo en Valladolid provoca cortes de calles e inundaciones
La Policía Municipal acumula hasta una treintena de avisos, a los que se suman los recibidos por el 1-1-2 y Bomberos
Ical
Valladolid
La fuerte tormenta de lluvia y granizo que está cayendo sobre Valladolid desde las 17.00 horas ha obligado a la Policía Local a cortar varias calles al tráfico, como la confluencia de José Acosta con la avenida de Salamanca. Además, ha provocado inundaciones en algunas vías, así como en garajes ya también han caído ramas en varios puntos.
En los primeros minutos de la tormenta la Policía Municipal acumuló hasta una treinta de avisos, a los que se suman los recibidos por el 1-1-2 y Bomberos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Castilla y León prevé un inicio de la campaña micológica 'tardío
- Muere un varón de 66 años en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León)
- Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo
- El aumento de las temperaturas en Portugal activa la alerta máxima de incendios en la frontera con Zamora
- Arranca el juicio de la trama eólica en Castilla y León
- Mañueco agotará la legislatura: las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo
- Denuncian a Suárez-Quiñones ante la Fiscalía Anticorrupción
- Cuatro activistas que trataron de interrumpir la contrarreloj de la Vuelta en Valladolid denuncian a la Policía “por no responder a los estándares democráticos”