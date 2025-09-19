Una fuerte tormenta de lluvia y granizo en Valladolid provoca cortes de calles e inundaciones

La fuerte tormenta de lluvia y granizo que está cayendo sobre Valladolid desde las 17.00 horas ha obligado a la Policía Local a cortar varias calles al tráfico, como la confluencia de José Acosta con la avenida de Salamanca. Además, ha provocado inundaciones en algunas vías, así como en garajes ya también han caído ramas en varios puntos.

En los primeros minutos de la tormenta la Policía Municipal acumuló hasta una treinta de avisos, a los que se suman los recibidos por el 1-1-2 y Bomberos.