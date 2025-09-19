Una estudiante erasmus de la ULE, de 20 años, muere atropellada en Nápoles
La joven, natural de Ponferrada, cursaba una beca en la ciudad italiana
Ical
Una joven de 20 años, natural de Ponferrada y estudiante del Grado en Turismo de la Universidad de León, falleció en la madrugada de este viernes tras sufrir un atropello en el centro de la ciudad italiana de Nápoles, donde cursaba una beca del programa Erasmus+.
El Consulado español en Nápoles fue el encargado de comunicar el fallecimiento a la Universidad de León, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, que a su vez ya se ha puesto a disposición de la familia de la joven de Ponferrada.
La Universidad de León trasladó su pésame a los familiares, amigos, compañeros y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a los que ofreció todo su apoyo y colaboración “en estos momentos de tristeza y pérdida irreparable”, a la par que comparte su “dolor y conmoción”.
“La Universidad de León está de luto. Esta pérdida deja un vacío imposible de llenar. Era una joven llena de ilusión y entusiasmo, que representaba todo lo mejor de nuestra comunidad académica. Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con su familia, sus amigos y todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla. La recordaremos siempre con cariño y respeto”, señalaron fuentes de la institución académica.
- Castilla y León prevé un inicio de la campaña micológica 'tardío
- Muere un varón de 66 años en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León)
- Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo
- El aumento de las temperaturas en Portugal activa la alerta máxima de incendios en la frontera con Zamora
- Arranca el juicio de la trama eólica en Castilla y León
- Mañueco agotará la legislatura: las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo
- Denuncian a Suárez-Quiñones ante la Fiscalía Anticorrupción
- Cuatro activistas que trataron de interrumpir la contrarreloj de la Vuelta en Valladolid denuncian a la Policía “por no responder a los estándares democráticos”