Muere un varón al ser atropellado por un tractor en Adalia (Valladolid)

Un varón de 61 años falleció a última hora de esta mañana tras sufrir una atropello por un tractor en la carretera VP-5604, a dos kilómetros de Mota del Marqués, dirección Adalia (Valladolid), según trasladó el Servicio de Emergencias 1-1-2.

A las 13.25 horas este centro recibió una llamada que informaba del atropello. Se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Mota del Marqués y una ambulancia de soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.