Muere un varón de 66 años en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León)
El hombre fue localizado, con quemaduras e inconsciente, en una zona de monte
Ical
Un varón de 66 años falleció hoy tras producirse un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León), iniciado a las 17.58 horas. El hombre fue localizado sobre las 19.30 horas en una zona de monte, con quemaduras e inconsciente, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
Tras recibir una llamada de la Guardia Civil de León que solicitaba asistencia sanitaria para el varón, la sala del 1-1-2 informó a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que moviliza una UVI móvil y un equipo médico de Benavides de Órbigo. Además, se encontraban trabajando en el lugar efectivos de la Guardia Civil de León, de Medio Ambiente y Bomberos de la Diputación de León.
En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento del varón de 66 años.
