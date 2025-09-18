Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un varón de 66 años en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León)

El hombre fue localizado, con quemaduras e inconsciente, en una zona de monte

El incendio forestal ha ocurrido en la provincia de Léon.

El incendio forestal ha ocurrido en la provincia de Léon. / LOZ

Ical

León

Un varón de 66 años falleció hoy tras producirse un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León), iniciado a las 17.58 horas. El hombre fue localizado sobre las 19.30 horas en una zona de monte, con quemaduras e inconsciente, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Tras recibir una llamada de la Guardia Civil de León que solicitaba asistencia sanitaria para el varón, la sala del 1-1-2 informó a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que moviliza una UVI móvil y un equipo médico de Benavides de Órbigo. Además, se encontraban trabajando en el lugar efectivos de la Guardia Civil de León, de Medio Ambiente y Bomberos de la Diputación de León.

En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento del varón de 66 años.

TEMAS

  1. Castilla y León prevé un inicio de la campaña micológica 'tardío
  2. Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo
  3. El aumento de las temperaturas en Portugal activa la alerta máxima de incendios en la frontera con Zamora
  4. Mañueco agotará la legislatura: las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo
  5. Arranca el juicio de la trama eólica en Castilla y León
  6. Vox denuncia ante la Fiscalía a Pablo Fernández por un presunto delito de odio al alentar las protestas en La Vuelta
  7. Cuatro activistas que trataron de interrumpir la contrarreloj de la Vuelta en Valladolid denuncian a la Policía “por no responder a los estándares democráticos”
  8. La cosecha de cereal en Castilla y León se eleva hasta los 8,4 millones de toneladas, con rendimientos medios históricos

Muere un varón de 66 años en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León)

Muere un varón de 66 años en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León)

Muere un motorista de 58 años al colisionar contra un turismo en Valladolid

Muere un motorista de 58 años al colisionar contra un turismo en Valladolid

Denuncian a Suárez-Quiñones ante la Fiscalía Anticorrupción

Denuncian a Suárez-Quiñones ante la Fiscalía Anticorrupción

Mañueco avanza unos presupuestos basados en la baja fiscalidad y suelo industrial asequible

Mañueco avanza unos presupuestos basados en la baja fiscalidad y suelo industrial asequible

Muere un varón al ser atropellado por un tractor en Adalia (Valladolid)

Muere un varón al ser atropellado por un tractor en Adalia (Valladolid)

La Junta llevará a las Cortes de Castilla y León un “buen” presupuesto antes del 15 de octubre

La Junta llevará a las Cortes de Castilla y León un “buen” presupuesto antes del 15 de octubre

Localizan muerto al montañero de 68 años al que se buscaba en el pico Gilbo, en Riaño (León)

Localizan muerto al montañero de 68 años al que se buscaba en el pico Gilbo, en Riaño (León)

Castilla y León respalda la propuesta de Bruselas de suspender parte del acuerdo con Israel

Castilla y León respalda la propuesta de Bruselas de suspender parte del acuerdo con Israel
Tracking Pixel Contents