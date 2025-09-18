Muere un motorista de 58 años al colisionar contra un turismo en Valladolid
En el lugar del siniestro, el personal sanitario intentó reanimar sin éxito al hombre
Ical
Valladolid
Un motorista de 58 años falleció hoy al producirse una colisión entre un turismo y una moto en la avenida de Madrid, a la altura de la rotonda del colegio San Agustín, en Valladolid capital. El siniestro tuvo lugar minutos antes de las 19.18 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
Asimismo, la sala del 1-1-2 informó de lo sucedido a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil, aunque intervino también otra que pasaba por la zona.
En el lugar, el personal sanitario intentó reanimar sin éxito al motorista, que finalmente falleció.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Castilla y León prevé un inicio de la campaña micológica 'tardío
- Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo
- El aumento de las temperaturas en Portugal activa la alerta máxima de incendios en la frontera con Zamora
- Mañueco agotará la legislatura: las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo
- Arranca el juicio de la trama eólica en Castilla y León
- Vox denuncia ante la Fiscalía a Pablo Fernández por un presunto delito de odio al alentar las protestas en La Vuelta
- Cuatro activistas que trataron de interrumpir la contrarreloj de la Vuelta en Valladolid denuncian a la Policía “por no responder a los estándares democráticos”
- La cosecha de cereal en Castilla y León se eleva hasta los 8,4 millones de toneladas, con rendimientos medios históricos