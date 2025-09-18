Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un motorista de 58 años al colisionar contra un turismo en Valladolid

En el lugar del siniestro, el personal sanitario intentó reanimar sin éxito al hombre

Imagen de archivo de agentes de la Policía Local de Valladolid.

Imagen de archivo de agentes de la Policía Local de Valladolid. / Policía Local de Valladolid / Loz

Ical

Valladolid

Un motorista de 58 años falleció hoy al producirse una colisión entre un turismo y una moto en la avenida de Madrid, a la altura de la rotonda del colegio San Agustín, en Valladolid capital. El siniestro tuvo lugar minutos antes de las 19.18 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Asimismo, la sala del 1-1-2 informó de lo sucedido a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil, aunque intervino también otra que pasaba por la zona.

En el lugar, el personal sanitario intentó reanimar sin éxito al motorista, que finalmente falleció.

Muere un varón de 66 años en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León)

Muere un motorista de 58 años al colisionar contra un turismo en Valladolid

Denuncian a Suárez-Quiñones ante la Fiscalía Anticorrupción

Mañueco avanza unos presupuestos basados en la baja fiscalidad y suelo industrial asequible

Muere un varón al ser atropellado por un tractor en Adalia (Valladolid)

La Junta llevará a las Cortes de Castilla y León un “buen” presupuesto antes del 15 de octubre

Localizan muerto al montañero de 68 años al que se buscaba en el pico Gilbo, en Riaño (León)

Castilla y León respalda la propuesta de Bruselas de suspender parte del acuerdo con Israel

