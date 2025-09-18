La Junta llevará a las Cortes de Castilla y León un “buen” presupuesto antes del 15 de octubre

La Junta de Castilla y León registrará este año el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 en las Cortes antes del 15 de octubre, como marca el Estatuto de Autonomía, para que se pueda debatir y aprobar si cuenta con el respaldo de la oposición. Para ello, mantiene la “mano tendida” y la voluntad de “escuchar”, por lo que pide un “esfuerzo” a los grupos para que se pueda alcanzar un acuerdo, aunque avisa de que no aceptará “chantajes”, ni “exigencias” contrarias al interés general.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, informó de que el Gobierno autonómico presentará un “buen” presupuesto para el próximo año al parlamento en las próximas semanas, por lo que los consejeros acudirán a la cámara para explicar los detalles de las cuentas, a diferencia de lo que ocurrió hace un año cuando la falta de apoyos hizo que no se iniciara el trámite parlamentario.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico prevé adoptar el acuerdo del Consejo de Gobierno para fijar el límite de gasto no financiero que sustenta las nuevas cuentas, conocido como ‘techo de gasto’, así como presentarlo a las Cortes, aunque todavía no ha decidido, según Fernández Carriedo, si se registrará junto a los presupuestos. En cualquier caso, aseguró que creen que serán capaces de que se apruebe en el parlamento, como ocurrió hace un año con el referido a este ejercicio.