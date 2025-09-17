Vox ve "indignante" que el número 2 del PP anuncie la fecha de las elecciones en Castilla y León: "No saben distinguir"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha tachado de "indignante", "alucinante" y "surrealista" que el secretario general del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez, haya avanzado la fecha de las próximas elecciones en la Comunidad, que el número 2 de Alfonso Fernández Mañueco situó el 15 de marzo.

"El PP ha perdido el norte, ya no sabe distinguir entre el Gobierno y el partido", ha lamentado Hierro para quien esas declaraciones son una demostración de que los 'populares' de Castilla y León son como los socialistas. "Al final solo les importa el poder", ha zanjado.

David Hierro ha ironizado también sobre si las elecciones serán el 13 de marzo --la fecha a la que se refirió inicialmente Vázquez-- o el domingo día 15.

Preguntado sobre si avanzar esa fecha pudo ser una estrategia de distracción del Partido Popular ante los incendios y el juicio de la 'trama eólica' que comenzó el lunes, ha respondido: "Yo creo que visto el nivel del PP y que es el número dos está todo dicho, ese es el nivel del PP".

Posibles pactos

Por otro, respecto a posibles pactos de PP y Vox tras las futuras elecciones autonómicas, David Hierro ha explicado que las encuestas no hablan de pactos "solo de que Vox no para de crecer". Dicho esto, ha considerado que el presidente de la Junta está muy alejado de la realidad, "tan alejado --ha añadido en su crítica-- que nos lleva despreciando desde que salimos del Gobierno".

Hierro ha hecho especial hincapié en que los integrantes de Vox no defraudan y ha aseverado que si los de Santiago Abascal dicen una cosa la van a cumplir, "hasta el punto -ha recordado- de abandonar los sillones".

En este sentido y preguntado sobre si habrá líneas rojas por parte de Vox para pactar con Fernández Mañueco ha admitido que es un tema que no pueden evaluar ahora para añadir a renglón seguido que lo que está claro es que el presidente de la Junta "lleva mucho tiempo despreciando a Vox".