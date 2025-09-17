Seis heridos en una colisión entre dos turismos en Valladolid
Fueron trasladados a varios hospitales tras presentar contusiones y dolores cervicales
Ical
Seis personas resultaron heridas en una colisión entre dos turismos ocurrida a última hora de la tarde de ayer en la calle Lecce de Valladolid, en el cruce con la calle Orlando, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.
La sala de operaciones del 1-1-2 recibió una llamada las 20.10 horas que avisaba del accidente, donde se explicaba que, al menos, había cuatro personas heridas, que están conscientes, y presentan contusiones y dolores cervicales.
El 1-1-2 dio aviso de este accidente a Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió dos ambulancias de soporte vital básico.
Finalmente, el personal sanitario atendió a seis heridos, de los que dos mujeres, de 42 y 31 años, y un varón, de 36 años, fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico; así como a un varón, de 17 años, y otras dos mujeres, de 39 y 59 años, al Hospital Río Hortega.
