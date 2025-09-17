Sanabria marca de nuevo esta noche una de las temperaturas más bajas del país
En Villardeciervos el termómetro cayó hasta los 5,5 grados
Efe
Castilla y León ha registrado en la mañana de este miércoles, 17 de septiembre, siete de las diez temperaturas más bajas del país, y la estación meteorológica de Sanabria, en la provincia de Zamora, ha medido en este caso la segunda mínima, con 2,6 grados, tras Xinzo de Limia (Orense) con 1,6.
Además, tres de las cinco temperaturas más bajas del país se han registrado este miércoles en Castilla y León, ya que a Xinzo de Limia ya Sanabria le siguen Villablino, en la provincia de León, con 2,9, en tercer lugar, y Cuéllar (Segovia) en quinto con 3,6 grados.
Por su parte, Aguilar de Campoo (Palencia) ha alcanzado la sexta temperatura más baja con 5,0 grados, seguida de Puerto el Pico (Ávila), Riaño (León) y Villardeciervos (Zamora), en octavo, noveno y décimo lugar con 5,4; 5,5 y 5,5 grados en cada caso.
