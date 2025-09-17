PNV y EH Bildu reivindican en el Senado la integración del Condado de Treviño en Álava

PNV y EH Bildu han reivindicado este miércoles en el Senado que se acabe con la situación "anacrónica" que supone que Treviño dependa administrativamente de Burgos y han reclamado que se respete la "voluntad" de sus habitantes y que el enclave que territorialmente forma parte de Castilla y León se integre en Álava.

Estefanía Beltrán de Heredia (PNV) y Josu Estarrona (EH Bildu) han aprovechado su intervención en la Cámara Alta durante el trámite de toma de conocimiento del convenio sanitario entre País Vasco y Castilla y León para reiterar esta demanda.

Beltrán de Heredia ha subrayado que este convenio pone de manifiesto la situación del Condado de Treviño que, a su juicio, "no debería prolongarse más en el tiempo".

"Pongo de nuevo sobre la mesa la reclamación de los ciudadanos de Treviño. Reclamo respeto a la decisión de sus vecinos y a sus legítimas aspiraciones porque se sienten alaveses y han de ser reconocidos definitivamente como alaveses", ha demandado.

"Irracional y anacrónico"

En la misma línea, Estarrona ha asegurado que los convenios entre las dos comunidades como el tramitado hoy dejan en evidencia una situación "irracional y anacrónica".

A su juicio, solo sirven para "parchear" esta situación, por lo que ha insistido en que la situación a este contencioso debe llegar con la integración efectiva de Treviño en Álava.

En concreto, el convenio del que ha tenido conocimiento hoy el Senado beneficia a 21.500 personas, entre ellas los habitantes del citado enclave, durante cuatro años.

Abarca todos los niveles asistenciales, y en el caso de Atención Primaria, la sanidad pública de Castilla y León atenderá a municipios vascos colindantes y la vasca hará lo mismo con las localidades limítrofes castellanoleonesas y también con Treviño.