El número de nacimientos cae en Castilla y León mientras crece a nivel nacional

La comunidad de Castilla y León ha registrado un descenso del 0,65 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de julio, cuando se alcanzaron 1.170 natalicios con un acumulado de 7.326, según la estimación publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) .

Estas cifras empeoran el total nacional que ha crecido un 0,38 por ciento respecto al mismo periodo del pasado ejercicio con un total de 27.475 y un acumulado de 182.818.

Se da la circunstancia además de que en julio de 2024 la estimación de nacimientos en Castilla y León fue positiva y aumentó un 5,43 por ciento con 1.183 natalicios entonces y un acumulado de 7.652.

Datos provinciales

Los nacimientos han caído en cinco provincias con especial incidencia en Salamanca, donde han bajado un 6,13 por ciento con 143 natalicios en el periodo analizado. Le sigue Ávila, con un 3,02 por ciento menos y 73 nacimientos; Segovia, con un 1,67 por ciento menos y 93 alumbramientos; Palencia, con un 1,43 por ciento menos y 83 nacimientos, y León, con un 0,47 por ciento menos y 186 nacidos.

Por su parte, Zamora ha liderado el aumento de los nacimientos con un 1,52 por ciento más y 69 nacidos; seguida de Burgos, con un 1,47 por ciento más y 202 nacimientos; Soria, con un 1,46 por ciento y 40 alumbramientos, y Valladolid, con un 1,32 por ciento y 281 nacidos.

Valladolid lidera el acumulado de nacimientos hasta julio con 1.791, seguida en este caso de Burgos, con 1.196, y de León, con 1.194, con el resto por debajo del millar: Salamanca (953), Segovia (533), Ávila (491), Palencia (456), Zamora (427) y Soria (285).