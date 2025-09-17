Isabel Blanco insiste en que el objetivo de Mañueco es finalizar la legislatura

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, insistió en que el objetivo del presidente del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco, es agotar la legislatura, “tal y como ha dicho en cualquier ámbito público en el que ha sido preguntado por este tema”.

Así, ante las declaraciones del secretario general del PPCyL y vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, en las que daba a entender que las próximas elecciones autonómicas se celebrarían el 15 de marzo, Blanco, durante la clausura de la décima edición de los Premios Mujer y Tecnología de la Fundación Orange celebrada esta mañana en Segovia, no concretó nada acerca de estas declaraciones.

“Desde la Junta seguimos trabajando para poner en marcha nuevos programas, seguir ayudando a las familias de Castilla y León y para seguir generando oportunidades en la Comunidad”, concluyó la vicepresidenta.