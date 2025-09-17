Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Isabel Blanco insiste en que el objetivo de Mañueco es finalizar la legislatura

La vicepresidenta de la Junta señala que "trabajan" para poner en marcha nuevos programas, "seguir ayudando" a las familias y "generando oportunidades"

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, en Segovia.

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, en Segovia. / Nacho Valverde - Ical

Ical

Segovia

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, insistió en que el objetivo del presidente del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco, es agotar la legislatura, “tal y como ha dicho en cualquier ámbito público en el que ha sido preguntado por este tema”.

Así, ante las declaraciones del secretario general del PPCyL y vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, en las que daba a entender que las próximas elecciones autonómicas se celebrarían el 15 de marzo, Blanco, durante la clausura de la décima edición de los Premios Mujer y Tecnología de la Fundación Orange celebrada esta mañana en Segovia, no concretó nada acerca de estas declaraciones. 

Noticias relacionadas y más

“Desde la Junta seguimos trabajando para poner en marcha nuevos programas, seguir ayudando a las familias de Castilla y León y para seguir generando oportunidades en la Comunidad”, concluyó la vicepresidenta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Castilla y León prevé un inicio de la campaña micológica 'tardío
  2. Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo
  3. El aumento de las temperaturas en Portugal activa la alerta máxima de incendios en la frontera con Zamora
  4. Arranca el juicio de la trama eólica en Castilla y León
  5. Mañueco agotará la legislatura: las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo
  6. Fiestas de Salamanca 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
  7. Vox denuncia ante la Fiscalía a Pablo Fernández por un presunto delito de odio al alentar las protestas en La Vuelta
  8. Cuatro activistas que trataron de interrumpir la contrarreloj de la Vuelta en Valladolid denuncian a la Policía “por no responder a los estándares democráticos”

Isabel Blanco insiste en que el objetivo de Mañueco es finalizar la legislatura

Isabel Blanco insiste en que el objetivo de Mañueco es finalizar la legislatura

Agricultura anima a la vacunación contra la lengua azul tras el foco en Zamora

Agricultura anima a la vacunación contra la lengua azul tras el foco en Zamora

PNV y EH Bildu reivindican en el Senado la integración del Condado de Treviño en Álava

PNV y EH Bildu reivindican en el Senado la integración del Condado de Treviño en Álava

Detenidas once personas por sustracción de vías férreas y cableado en Palencia y Soria

Detenidas once personas por sustracción de vías férreas y cableado en Palencia y Soria

Detenida en Valladolid por asaltar a un anciano para robarle los 50 euros que había sacado del cajero

Detenida en Valladolid por asaltar a un anciano para robarle los 50 euros que había sacado del cajero

La zamorana Ana Sánchez no se presentará a las próximas elecciones de Castilla y León

La zamorana Ana Sánchez no se presentará a las próximas elecciones de Castilla y León

La Junta destina 2,4 millones de euros a impulsar inversiones en la ganadería extensiva

La Junta destina 2,4 millones de euros a impulsar inversiones en la ganadería extensiva

"Arde el rural", el reivindicativo e impresionante mural de la zamorana Laura Merayo

"Arde el rural", el reivindicativo e impresionante mural de la zamorana Laura Merayo
Tracking Pixel Contents