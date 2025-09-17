Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil pide colaboración para encontrar a un varón desaparecido en Pola de Gordón (León) en agosto

Falta de su domicilio el vehículo de su propiedad, Renault Clío color gris, matrícula 8368-MHX

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

Europa Press

León

La Guardia Civil ha solicitado colaboración ciudadana para encontrar a José Luis García Calvo, de 65 años, desaparecido a principios del mes de agosto en la localidad de Pola de Gordón (León), de cuyo domicilio también falta el vehículo de su propiedad, un Renault Clío color gris, matrícula 8368-MHX.

Las labores de búsqueda continúan y la Guardia Civil ha pedido a la ciudadanía que, si cuenta con alguna información que pueda ayudar a su localización, se comunique "de inmediato" con la Benemérita en el teléfono de emergencias 062. "Agradecemos su colaboración para ampliar el alcance de la búsqueda", han indicado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

José Luis García Calvo

José Luis García Calvo / Ical

En la mañana de este miércoles se realizan nuevas tareas de búsqueda en pistas y embalses cercanos a la localidad de Pola de Gordón en las que participan patrullas de Seguridad Ciudadana, Usecic Comandancia con el apoyo de un dron, Seprona y el helicóptero de la Unidad Aérea de León y el dispositivo se ampliará con nuevas unidades especializadas si fuese necesario.

