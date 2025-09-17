Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidas once personas por sustracción de vías férreas y cableado en Palencia y Soria

Durante la operación se han intervenido cuatro furgonetas, una lanza térmica y bombonas de butano y oxígeno entre otros objetos

Detenidas once personas por sustración de vías férreas y cableado en Palencia y Soria

Detenidas once personas por sustración de vías férreas y cableado en Palencia y Soria / Ical

Ical

Valladolid

Un total de once personas fueron detenidas como presuntas autoras de robos de de vías férreas y cableado de cobre gracias a las operaciones ‘Orcasitas’ y ‘Darkankle’ desarrolladas en colaboración por las comandancias de la Guardia Civil de Palencia y Soria, respectivamente. Además, se intervinieron cuatro furgonetas, una lanza térmica y bombonas de butano y oxígeno entre otros objetos, según informaron fuentes del instituto armado en un comunicado. 

En noviembre de 2024, la Guardia Civil de Palencia inició las indagaciones tras producirse un robo de cable de cobre, por valor de 13.000 euros, en Villamuriel de Cerrato (Palencia). La investigación permitió detectar a varias personas, vecinos de Madrid, que provistos de medios, se desplazaban a distintas provincias para perpetrar robos en instalaciones fotovoltaicas y ferroviarias, entre otras.

Vías férreas robadas.

Vías férreas robadas. / Ical

Por otro lado, y de forma coetánea, la Guardia Civil de Soria, ante la incidencia de robos en instalaciones ferroviarias, intensificó las labores orientadas a la prevención e investigación de este tipo de ilícitos penales. Así, miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria detectaron “in fraganti” y detuvieron a ocho individuos en instalaciones ferroviarias de Torralba del Moral (Soria). Los mismos se dispondrían a sustraer material ferroviario, para lo que contaban con vehículos industriales de grandes dimensiones y herramientas específicas. 

A estas personas les fueron intervenidos cuatro furgonetas, tres botellas de oxígeno, tres bombonas de butano, una lanza térmica, dos eslingas y otros objetos. La coordinación entre ambas comandancias permitió concluir que este grupo criminal cometía hechos similares en Palencia y Soria.

Noticias relacionadas y más

De esta forma, el pasado 3 de septiembre se practicó una inspección en un establecimiento de gestión de residuos metálicos de Fuenlabrada (Madrid), lo que permitió intervenir 12.800 kilos de vías férreas. Por ello, se procedió a detener a tres personas. Las actuaciones fueron llevadas a cabo de manera coordinada y conjunta por las unidades orgánicas de Policía Judicial de Palencia y Soria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Castilla y León prevé un inicio de la campaña micológica 'tardío
  2. Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo
  3. El aumento de las temperaturas en Portugal activa la alerta máxima de incendios en la frontera con Zamora
  4. Arranca el juicio de la trama eólica en Castilla y León
  5. Mañueco agotará la legislatura: las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo
  6. Fiestas de Salamanca 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
  7. Vox denuncia ante la Fiscalía a Pablo Fernández por un presunto delito de odio al alentar las protestas en La Vuelta
  8. Cuatro activistas que trataron de interrumpir la contrarreloj de la Vuelta en Valladolid denuncian a la Policía “por no responder a los estándares democráticos”

Isabel Blanco insiste en que el objetivo de Mañueco es finalizar la legislatura

Isabel Blanco insiste en que el objetivo de Mañueco es finalizar la legislatura

Agricultura anima a la vacunación contra la lengua azul tras el foco en Zamora

Agricultura anima a la vacunación contra la lengua azul tras el foco en Zamora

PNV y EH Bildu reivindican en el Senado la integración del Condado de Treviño en Álava

PNV y EH Bildu reivindican en el Senado la integración del Condado de Treviño en Álava

Detenidas once personas por sustracción de vías férreas y cableado en Palencia y Soria

Detenidas once personas por sustracción de vías férreas y cableado en Palencia y Soria

Detenida en Valladolid por asaltar a un anciano para robarle los 50 euros que había sacado del cajero

Detenida en Valladolid por asaltar a un anciano para robarle los 50 euros que había sacado del cajero

La zamorana Ana Sánchez no se presentará a las próximas elecciones de Castilla y León

La zamorana Ana Sánchez no se presentará a las próximas elecciones de Castilla y León

La Junta destina 2,4 millones de euros a impulsar inversiones en la ganadería extensiva

La Junta destina 2,4 millones de euros a impulsar inversiones en la ganadería extensiva

"Arde el rural", el reivindicativo e impresionante mural de la zamorana Laura Merayo

"Arde el rural", el reivindicativo e impresionante mural de la zamorana Laura Merayo
Tracking Pixel Contents