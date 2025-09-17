Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenida en Valladolid por asaltar a un anciano para robarle los 50 euros que había sacado del cajero

La víctima le dio de forma voluntaria un billete de cinco euros para comprar un bocadillo

Agentes de Policía Nacional detuvieron este martes a una mujer como pres presunta autora de un delito de robo con violencia, después de que abordara a un anciano de 89 años en la calle Pérez Galdós al que intentó quitarle la cartera, donde había guardado un billete de 50 euros que acababa de sacar del cajero, según informaron fuentes policiales en un comunicado. 

Una llamada avisó a la Policía que se estaba produciendo un forcejeo entre un anciano y una mujer que había pretendido robarle. El anciano relató a los agentes que había sacado dinero en un cajero y cuando terminó se acercó una mujer, que le pidió dinero para un bocadillo porque tenía “mucha hambre”.

La víctima accedió y le dio un billete de cinco euros, momento en el que la mujer aprovechó como pretexto para agradecérselo de manera “muy efusiva”, dándole abrazos para así poder sustraerle la cartera donde el anciano tenía otro billete de 50 euros que había sacado del cajero.

Cuando se dio cuenta de lo que la mujer pretendía, se inició un forcejeo entre ambos, arrebatándole por la fuerza finalmente la mujer la cartera y ocasionándole un corte en la mano a la víctima por la que sangraba profusamente. La mujer se hizo con el billete y lo ocultó entre sus ropas. Pese a que intentó huir, fue en ese momento cuando llegó la dotación policial y se lo impidió.

