Castilla y León respalda la propuesta de Bruselas de suspender parte del acuerdo con Israel

El consejero Fernández Carriedo asegura que la Junta apuesta por el fin de los conflictos en Oriente Medio y Ucrania

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, participa en el Consejo Interterritorial de Internacionalización para analizar el acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, participa en el Consejo Interterritorial de Internacionalización para analizar el acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos. / Alberto Saiz / Ical

Ical

Valencia

La Junta respalda la propuesta de la Comisión Europea de suspender algunas disposiciones relacionadas con el comercio del Acuerdo de Asociación con Israel como respuesta a la ofensiva de este país sobre la franja de Gaza. Estas medidas, que incluyen también propuestas de sanciones contra Hamás, varios ministros israelíes y los colonos violentos, deberán ser aceptadas por los estados miembro para que se puedan aplicar.

Así lo aseguró hoy en declaraciones el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, tras participar en Valencia en el Consejo Interterritorial de Internacionalización en el que comunidades y Gobierno abordaron el acuerdo arancelario entre Europa y la administración de Estados Unidos.

En ese sentido, Fernández Carriedo señaló que las exportaciones a Israel no son “muy altas”, salvo en el ámbito tecnológico, si bien remarcó que la Junta apuesta por el fin de los dos conflictos que más cerca tiene Europa, tanto el de Oriente Medio, como el de Ucrania, porque insistió en que añade dificultades a las empresas.

Finalmente, el portavoz de la Junta señaló que el Gobierno autonómico respalda en cualquier caso las medidas que adopte al respecto la Comisión Europea, que este miércoles presentó una serie de medidas al Consejo, tras lo avanzado por su presidenta Úrsula Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión.

Localizan muerto al montañero de 68 años al que se buscaba en el pico Gilbo, en Riaño (León)

Castilla y León respalda la propuesta de Bruselas de suspender parte del acuerdo con Israel

El menor acusado del asesinato de su padre en Palencia acepta cinco años de internamiento

Buscan a un montañero desaparecido desde ayer en el entorno del pico Gilbo (León)

Isabel Blanco insiste en que el objetivo de Mañueco es finalizar la legislatura

Agricultura anima a la vacunación contra la lengua azul tras el foco en Zamora

PNV y EH Bildu reivindican en el Senado la integración del Condado de Treviño en Álava

Detenidas once personas por sustracción de vías férreas y cableado en Palencia y Soria

