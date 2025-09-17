Buscan a un montañero desaparecido desde ayer en el entorno del pico Gilbo (León)

Un montañero de 68 años permanece desaparecido desde ayer en el entorno del pico Gilbo, cerca del municipio leonés de Riaño, lo que ha motivado que la Guardia Civil inicie un dispositivo de búsqueda junto con el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

Este miércoles, sobre las diez y media de la mañana, la Guardia Civil de León contactó con la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León para informar de la activación de un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a este montañero, cuya desaparición ha denunciado la familia tras no conseguir contactar con él desde la mañana del martes.

La búsqueda se centra en una zona de montaña entre los picos Gilbo y Cueto Cabrón, y en ella participa el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, junto con agentes de montaña de la Guardia Civil y uno de sus helicópteros