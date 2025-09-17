Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan a un montañero desaparecido desde ayer en el entorno del pico Gilbo (León)

Del hombre, de 68 años, no se tienen noticias desde ayer martes

Vehículo de la Guardia Civil.

Vehículo de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL VALLADOLID / Europa Press

Efe

León

Un montañero de 68 años permanece desaparecido desde ayer en el entorno del pico Gilbo, cerca del municipio leonés de Riaño, lo que ha motivado que la Guardia Civil inicie un dispositivo de búsqueda junto con el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

Este miércoles, sobre las diez y media de la mañana, la Guardia Civil de León contactó con la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León para informar de la activación de un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a este montañero, cuya desaparición ha denunciado la familia tras no conseguir contactar con él desde la mañana del martes.

Noticias relacionadas y más

La búsqueda se centra en una zona de montaña entre los picos Gilbo y Cueto Cabrón, y en ella participa el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, junto con agentes de montaña de la Guardia Civil y uno de sus helicópteros

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Castilla y León prevé un inicio de la campaña micológica 'tardío
  2. Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo
  3. El aumento de las temperaturas en Portugal activa la alerta máxima de incendios en la frontera con Zamora
  4. Arranca el juicio de la trama eólica en Castilla y León
  5. Mañueco agotará la legislatura: las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo
  6. Fiestas de Salamanca 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
  7. Vox denuncia ante la Fiscalía a Pablo Fernández por un presunto delito de odio al alentar las protestas en La Vuelta
  8. Cuatro activistas que trataron de interrumpir la contrarreloj de la Vuelta en Valladolid denuncian a la Policía “por no responder a los estándares democráticos”

El menor acusado del asesinato de su padre en Palencia acepta cinco años de internamiento

El menor acusado del asesinato de su padre en Palencia acepta cinco años de internamiento

Buscan a un montañero desaparecido desde ayer en el entorno del pico Gilbo (León)

Buscan a un montañero desaparecido desde ayer en el entorno del pico Gilbo (León)

Isabel Blanco insiste en que el objetivo de Mañueco es finalizar la legislatura

Isabel Blanco insiste en que el objetivo de Mañueco es finalizar la legislatura

Agricultura anima a la vacunación contra la lengua azul tras el foco en Zamora

Agricultura anima a la vacunación contra la lengua azul tras el foco en Zamora

PNV y EH Bildu reivindican en el Senado la integración del Condado de Treviño en Álava

PNV y EH Bildu reivindican en el Senado la integración del Condado de Treviño en Álava

Detenidas once personas por sustracción de vías férreas y cableado en Palencia y Soria

Detenidas once personas por sustracción de vías férreas y cableado en Palencia y Soria

Detenida en Valladolid por asaltar a un anciano para robarle los 50 euros que había sacado del cajero

Detenida en Valladolid por asaltar a un anciano para robarle los 50 euros que había sacado del cajero

La zamorana Ana Sánchez no se presentará a las próximas elecciones de Castilla y León

La zamorana Ana Sánchez no se presentará a las próximas elecciones de Castilla y León
Tracking Pixel Contents