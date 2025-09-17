Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso amarillo en esta provincia de Castilla y León por altas temperaturas: llegarán hasta los 36 grados

La alerta estará activa hasta las 19.59 horas de hoy

Una persona se refresca bebiendo agua.

Una persona se refresca bebiendo agua. / Zowy Voeten

Ical

Ávila

Las altas temperaturas activarán este miércoles, 17 de septiembre, el aviso amarillo en el sur de Ávila donde se esperan temperaturas máximas de hasta 36 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, este aviso estará activo entre las 13.00 y las 19.59 horas en el sur de la provincia abulense, con una probabilidad del 40-70 por ciento, en una jornada en la que se prevé cielo poco nuboso, aunque no se descartan algunos bancos de niebla en cotas altas del norte.

En general las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, localmente moderado o notable, y más acusado en las máximas, con viento variable, flojo.

