Aviso amarillo en esta provincia de Castilla y León por altas temperaturas: llegarán hasta los 36 grados
La alerta estará activa hasta las 19.59 horas de hoy
Ical
Ávila
Las altas temperaturas activarán este miércoles, 17 de septiembre, el aviso amarillo en el sur de Ávila donde se esperan temperaturas máximas de hasta 36 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, este aviso estará activo entre las 13.00 y las 19.59 horas en el sur de la provincia abulense, con una probabilidad del 40-70 por ciento, en una jornada en la que se prevé cielo poco nuboso, aunque no se descartan algunos bancos de niebla en cotas altas del norte.
En general las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, localmente moderado o notable, y más acusado en las máximas, con viento variable, flojo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Castilla y León prevé un inicio de la campaña micológica 'tardío
- Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo
- El aumento de las temperaturas en Portugal activa la alerta máxima de incendios en la frontera con Zamora
- Arranca el juicio de la trama eólica en Castilla y León
- Fiestas de Salamanca 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
- Vox denuncia ante la Fiscalía a Pablo Fernández por un presunto delito de odio al alentar las protestas en La Vuelta
- Cuatro activistas que trataron de interrumpir la contrarreloj de la Vuelta en Valladolid denuncian a la Policía “por no responder a los estándares democráticos”
- La cosecha de cereal en Castilla y León se eleva hasta los 8,4 millones de toneladas, con rendimientos medios históricos