"Arde el rural", el reivindicativo e impresionante mural de la zamorana Laura Merayo

La joven zamorana Laura Merayo no solo ha alegrado la vuelta al cole del alumnado de Morales del Vino y decorado un rincón de la calle Pablo Morillo, sino que también ha reflejado la indignación por los incendios forestales que de nuevo han asolado la provincia de Zamora en un mural. Eso sí, el nuevo trabajo de esta graduada en Bellas Artes no se encuentra en Zamora sino en León, en San Pedro Bercianos.

El mural se enmarca en el festival de arte y tradición 'Suco' que reivindica la cultura rural en este municipio leonés. Con esta intervención, Merayo quiere reivindicar "de forma crítica e irónica la gestión de los incendios" que han sacudido al oeste peninsular este pasado mes de agosto.

Detalle del crucigrama del mural. / Cedida

Merayo incluye en la parte superior de la obra los nombres de las zonas más afectadas por los incendios forestales del verano de 2025, como León o Zamora. Mediante el símil con una portada de pasatiempos como los autodefinidos, la artista relata un juego crítico a esta situación tan dura que han pasado todos los vecinos y afectados por esta catástrofe. Rabia, dolor, crisis, bosque o tierra son algunas de las pistas para resolver este acertijo reivindicativo, que también incluye algunas de las soluciones. Además, en la parte izquierda de la obra se reinterpreta una de las fotografías tomadas por el fotógrafo zamorano Emilio Fraile.

Detalle del mural 'Arde lo rural'. / Cedida

"Un mural para que no se olvide lo sucedido"

"Con este mural se pretende darle voz a lo ocurrido y sobre todo intentar que no se olvide. El arte público de los murales permite a cualquier persona acceder a él solamente saliendo a la calle, solamente visitando San Pedro Bercianos en León", explica Merayo.

En sus obras, la joven muralista zamorana suele plasmar las tradiciones, la cultura o el folklore para darle la voz y reivindicar el medio rural frente a la vida en la gran ciudad. Sus obras también pueden encontrarse en Guardo, Palencia, Benavente, León o Salamanca.