Sen asegura que no se declaró el nivel 3 por los incendios porque el Gobierno entendió que la Junta "llevaba la situación de forma correcta”

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, confirmó que desde la Administración central se entendió que la Junta “estaba llevando la situación de la forma correcta” en relación con la gestión de los incendios forestales que afectaron a la Comunidad en el pasado mes de agosto y las críticas de determinados sectores por no elevar el nivel 3 de peligrosidad. “Más no puedo decir”, aseveró Sen.

Nicanor Sen confirmó recibir con “sorpresa” las peticiones realizadas desde la Junta y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para recibir más medios y recursos estatales con los que afrontar los incendios forestales que afectaron a la comunidad en el pasado mes de agosto, mientras esas solicitudes y demandas no se tramitaron en el Cecopi autonómico, al ser el "órgano creado de manera exclusiva” para abordar los fuegos, dijo a Ical.

El delegado del Gobierno en Castilla yLeón, Nicanor Sen, durante la rueda de prensa. / Leticia Pérez - Ical

Con motivo de la presentación del informe de los medios del Gobierno de España que han participado en la extinción de los incendios durante el pasado mes de agosto en Castilla y León, Sen aclaró que, con independencia del número o tipología de recursos solicitados, dichas peticiones no se comunicaron en el Cecopi autonómico cuando era el lugar en el que se tenían que solicitar, remarcó.

A ese respecto, dejó claro que “no le corresponde” ninguna valoración política al respecto, quien se limitó a asegurar que desde el Gobierno de España se trabajó desde el “minuto uno”, en coordinación con la Junta de Castilla y León, dentro del Cecopi autonómico, con el “único fin de aportar los medios para extinguir los incendios extraordinarios” que afectaron a la Comunidad, informa Ical.

De igual manera, Sen señaló que la relación con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, fue “cordial” y “meramente profesional” de la mano de un trabajo continuo y una “lealtad institucional absoluta” desde el Gobierno de España hacia la Junta, que estuvo marcada por una “fluidez” ante la emergencia existente, remarcó.