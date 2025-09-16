La obra más espiritual de Picasso dialogará con la Catedral de Burgos

La obra más espiritual de Picasso dialogará con la riqueza patrimonial de la Catedral de Burgos en una exposición dedicada al pintor malagueño, que se podrá visitar del 3 de marzo al 29 de junio de 2026 en la Sala Valentín Palencia y parte del claustro bajo del templo, declarado Patrimonio de la Humanidad.

La Fundación Consulado del Mar, que promueve esta exposición junto a la Archidiócesis de Burgos y el Cabildo de la Catedral, ha firmado este martes un convenio que incluye como promotores de esta iniciativa a la Fundación 'La Caixa', que se suma así a la Junta de Castilla y León y la Diputación y el Ayuntamiento de Burgos.

El presidente de la Fundación Consulado del Mar, Antonio Miguel Méndez Poco, ha afirmado que esta exposición, titulada 'Picasso Raíces Bíblicas', será un acontecimiento "de primera magnitud" por la importancia de las 44 obras que se van a mostrar y que responden a la parte más espiritual de la obra de Picasso.

De hecho, la comisaria de la muestra, Paloma Alarcó, conservadora-jefe de pintura moderna del Museo Nacional Thyssen-Bordemisza, propone mostrar el modo en que el maestro español se valió de numerosos símbolos cristianos o se inspiró en obras de tradición artística religiosa y de la imaginería devocional en algunas de sus obras.

Para esta exposición se han seleccionado 44 obras originales procedentes de la Fundación Almine y Bernard Picasso (FABA) y de otras instituciones y colecciones, entre ellas el cuadro 'El Monaguillo', del monasterio de Montserrat o el Museo Picasso de París.