Mañueco agotará la legislatura: las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo

Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo de 2026, siempre y cuando no haya adelanto de las elecciones generales, en cuyo caso Mañueco haría coincidir ambos comicios en el mismo día. La fecha se ha anunciado de manera atípica: no lo ha hecho el presidente de la Junta de Castilla y León, a quien le corresponde esta prerrogativa, ni ha sido en un comunicado oficial ni en un acto institucional; lo ha dicho el número dos del Partido Popular autonómico y vicepresidente de las Cortes regionales, Francisco Vázquez, en declaraciones a los medios antes de participar en un acto de partido, el Comité Ejecutivo Provincial del PP de Palencia.

En cualquier caso, la fecha elegida demuestra que los populares prefieren las elecciones lo más tarde posible: un mes después de la fecha elegida en 2022 (13 de febrero), de hecho, el último día que permite la ley electoral para estos comicios sería el 21 de marzo, sábado, y el 15 de marzo es el último domingo dentro del plazo.

Minutos más tarde, el propio Francisco Vázquez ha matizado que en caso de que el presidente del Gobierno convoque elecciones generales antes de que termine la legislatura en Castilla y León, la comunidad celebraría sus votaciones al mismo tiempo que las nacionales para evitar que haya dos convocatorias con pocos meses de diferencia, algo que Mañueco ya había mencionado en varias ocasiones este verano.

Un colegio electoral de Castilla y León durante las elecciones autonómicas de 2022. / MARIA JESUS CACHAZO / LZA

Aunque es la primera vez que se anuncia una fecha concreta para las elecciones de Castilla y León, el propio Mañueco ya había anunciado su intención de agotar la legislatura. "No hay novedad alguna", han dicho fuentes del gabinete del presidente tras las declaraciones de Vázquez. Esto no ha evitado críticas de la oposición. El portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, expresaba su sorpresa porque no sea el presidente de la Junta el que comunique la fecha de las próximas elecciones autonómicas: "es igual que lo que hace el PSOE, confunde el gobierno con el partido”, denunció.

La convocatoria de 2026 será la segunda ocasión en la que Castilla y León vote a sus representantes a las Cortes regionales en una fecha distinta a las municipales y a las autonómicas de la mayoría de comunidades del país. Mañueco se salió de ese ciclo electoral cuando en diciembre de 2021, a las puertas de las Navidades, rompió con Igea para evitar una supuesta moción de censura de Ciudadanos y PSOE y adelantó las elecciones autonómicas, que deberían haberse celebrado en mayo de 2023, a febrero de 2022. Esas elecciones supusieron la entrada de Vox por primera vez en un Gobierno autonómico, un matrimonio que solo duró media legislatura, y provocó un terremoto político por el enfrentamiento entre Pablo Casado y Ayuso un día después de las votaciones en Castilla y León, que se resolvió con la expulsión del líder nacional del PP y el desembarco de Feijóo en Madrid.

El reto de aprobar los presupuestos de 2026 antes de disolver las Cortes

Ahora, Mañueco llega al final de la legislatura con el reto de dejar aprobados los presupuestos autonómicos de 2026. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, anunció esta tarde que su departamento ultima el proyecto de presupuestos con el objetivo de “dejar como legado, a quien tenga que coger el testigo al principio de la próxima legislatura, unas cuentas ya elaboradas”.

El proyecto de presupuestos pasarán en vísperas de las elecciones por un parlamento autonómico en el que el Gobierno está en minoría. Carriedo advirtió hoy a los grupos parlamentarios de la oposición que no aceptará “chantajes ni peticiones” alejadas del interés general a cambio de apoyos, si bien apeló al diálogo con ellos y al “reto” de “intentar superar la idea de que las elecciones tocan en marzo”.

Esto no significa que la Junta no se esmere en preparar unos presupuestos para trasladar a la sociedad “lo que se pretende hacer y convencer a los grupos de que merece la pena intentarlo”. Al respecto, confió en “ser capaces de convencer” al arco parlamentario de que estas cuentas “merecen su apoyo” y hacer un “esfuerzo todos para completar estos presupuestos, “buscando el máximo nivel de acuerdo y diálogo”. “Sería bueno poderlo conseguir; trabajaremos en esa dirección. La Junta lo va a intentar para que, a quien la ciudadanía otorgue esa responsabilidad a partir de marzo, los pueda gestionar”, apuntó.