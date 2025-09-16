Investigan al dueño de un perro peligroso que atacó a una mujer y a otro perro en Matapozuelos (Valladolid)
La víctima tiene mordeduras de diversa consideración
Europa Press
La Guardia Civil de Valladolid investiga a un vecino de Matapozuelos, propietario y responsable de un perro "potencialmente peligroso" que atacó a otro can y a su dueña, a los que causó heridas de diversa consideración.
Los hechos ocurrieron el pasado día 10 de agosto, cuando un perro de cruce de Rottweiler con Pastor Belga, que según certificación tiene la consideración de animal potencialmente peligroso, salió súbitamente de un domicilio cercano y se abalanzó sobre el perro y su dueña, que estaban paseando, a los que le causó heridas por las mordeduras de diferente consideración.
El perro no llevaba ni correa ni bozal
Según ha recordado la Guardia Civil, la tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos (PPP), requiere la obtención de una licencia otorgada por el Ayuntamiento donde se registre al perro, y de un seguro de responsabilidad civil, así mismo para su estancia en lugares públicos deben cumplir con las medidas de seguridad de llevar permanentemente puesto un bozal y estar controlado con una correa rígida, no extensible, de menos de dos metros de longitud.
Tras diversas gestiones practicadas por la Guardia Civil de Valladolid, se consiguió identificar al propietario del animal que atacó a la mujer y al otro perro y está investigado como autor de un delito de lesiones y otro delito contra los animales, debido a que es el responsable del incumplimiento de las medidas de seguridad para la posesión de un animal potencialmente peligroso.
