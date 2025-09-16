Igea pide a Ética Pública analizar el papel de Quiñones en la empresa que contrató a su hijo

El exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha solicitado a la Comisión de Ética Pública que investigue el papel jugado por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, respecto a la empresa que contrató a su hijo y que supuestamente se benefició de trámites firmados por el propio consejero.

En un comunicado, Igea ha alertado del posible "grave conflicto de intereses" en el que podría haber incurrido Suárez-Quiñones, al autorizar el pasado 30 de julio la instalación en la provincia de León de un macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos a favor de un grupo empresarial en el que su propio hijo figuraba como directivo.

Además, ha añadido Igea, el consejero avaló la reforma de una cabaña destinada a vivienda en un parque natural, vinculada a otra sociedad cuyo accionista mayoritario también ha dado empleo a su hijo.

El procurador reclama que se evalúe si estas decisiones vulneran lo establecido en el Código Ético de Altos Cargos de la Junta de Castilla y León, en particular sus artículos tercero y cuarto, que exigen evitar cualquier actuación que pueda generar un beneficio personal o familiar.

"Estamos ante una situación que compromete la credibilidad de las instituciones y erosiona la confianza ciudadana. No se puede gobernar con un pie en la administración y otro en los intereses privados de la familia", ha señalado Igea en su comunicado.