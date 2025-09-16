Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo

De haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la comunidad haría coincidir la fecha electoral

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, vota durante unas elecciones pasadas.

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, vota durante unas elecciones pasadas. / Europa Press

Palencia

Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, según lo ha confirmado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia.

No obstante, Vázquez ha precisado que de haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios.

