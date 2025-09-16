Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo
De haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la comunidad haría coincidir la fecha electoral
Europa Press
Palencia
Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, según lo ha confirmado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia.
No obstante, Vázquez ha precisado que de haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios.
europa press
