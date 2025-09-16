Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ecologistas alertan del grave riesgo de contaminación de acuíferos tras los fuegos en León

A las cenizas se une la pérdida de vegetación, lo que reduce la capacidad de infiltración y evapotranspiración, ralentizando su recarga natural

Incendio de Barniedo de la Reina, en León, el pasado mes de agosto.

Incendio de Barniedo de la Reina, en León, el pasado mes de agosto. / Ical

Efe

León

Ecologistas en Acción ha advertido este martes del grave riesgo de contaminación de los acuíferos en la provincia de León como consecuencia de los incendios forestales registrados el pasado agosto, y ha solicitado a los organismos competentes una evaluación urgente del estado actual y futuro de las aguas subterráneas en las zonas calcinadas.

La organización ecologista ha remitido sendos escritos a la Dirección General de Minas de la Junta de Castilla y León —responsable de la concesión y gestión de las aguas minerales— y a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), como organismo competente en materia de aguas, para exigir la supervisión y control de los acuíferos afectados por los incendios.

Según estudios del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) y de varios colegios profesionales de Ingeniería Forestal, los incendios provocan una alteración sustancial de las características del agua.

Modificación del pH

Las cenizas elevan el pH, modificando su equilibrio químico, mientras que los residuos de la combustión —que pueden contener metales pesados como antimonio, arsénico, mercurio, plomo, cadmio o cromo, así como nitratos e hidrocarburos aromáticos policíclicos como el cancerígeno benzopireno— son arrastrados por la lluvia e infiltrados en el subsuelo, contaminando los acuíferos durante largos periodos.

A esta situación se suma la pérdida de vegetación, que reduce la capacidad de infiltración y evapotranspiración, ralentizando la recarga natural de los acuíferos.

Noticias relacionadas y más

Ecologistas en Acción ha explicado que esta contaminación puede comprometer la calidad del agua destinada al consumo humano y, en particular, la de los manantiales con Declaración de Agua Mineral Natural (DAMN), que deben cumplir estrictos parámetros fisicoquímicos para su comercialización.

