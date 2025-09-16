Dos detenidos y varios identificados tras una riña tumultuaria con catanas en Valladolid

Dos jóvenes de 18 años han sido detenidos y varias han sido identificadas tras una riña tumultuaria con catanas de grandes dimensiones registrada en la madrugada de este martes, 16 de septiembre, en la capital vallisoletana, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal.

Los hechos se han producido en torno a las 2.00 horas de este martes, cuando una patrulla de la Policía Municipal que circulaba por la calle Nicolás Salmerón escuchó muchas voces y observó a cinco o seis personas que se peleaban y acometían unos contra otros con armas blancas de grandes dimensiones.

Al ver a la policía, los individuos huyeron en diferentes direcciones y tres patrullas, una de ellas con agentes de paisano, iniciaron su persecución, una de las cuales siguió a uno de los que llevaban lo que parecía un machete.

Tras su persecución por las calles San Luis y Asunción, el individuo se dirigió hacia el túnel peatonal de Labradores y en su carrera lanzó el arma que llevaba hacia atrás, en dirección a donde estaban los agentes, que lograron dar alcance al joven, le redujeron, cachearon y detuvieron.

Acto seguido, durante la búsqueda del machete que había lanzado el individuo detenido, los agentes observaron una bicicleta tirada en la calle, que un testigo afirmó que había dejado allí una persona. Gracias a que se trataba de una bicicleta de alquiler municipal, de Biki, los policías pudieron averiguar que quien la había alquilado tenía domicilio en la calle Nogal, hacia donde se dirigieron.

En dicha vía, en un agujero de unos dos metros de profundidad, localizaron a un joven agazapado que, al ir a identificarle, echó la mano a la cintura y se dirigió a los agentes en tono amenazante, por lo que se le redujo. El individuo era otro de los que había participado en la reyerta y portaba otra catana, también de grandes dimensiones.

Paralelamente, los agentes localizaron en la plaza Circular a otros dos individuos a los que identificaron por su posible participación en la reyerta, uno de los cuales portaba una barra de acero.

Esta persona manifestó que mientras paseaba, de forma súbita, dos individuos le habían amenazado con cuchillos y cogió una llave de tubo para defenderse pero, al ver a la Policía, había salido corriendo.

Dos agentes heridos

En el marco de la intervención dos policías municipales han resultado heridos, el primero de ellos en una rodilla debido a una caída mientras perseguía al detenido en primer lugar, mientras que el otro sufrió lesiones también en una rodilla y un brazo al intentar reducir al segundo.

En la actuación, la Policía Municipal se ha incautado de un pasamontañas que llevaba el primero de los detenidos, que también portaba la catana que había lanzado, con filo rojo, 48 centímetros de hoja y una longitud total de 68 centímetros.

La segunda arma de este tipo requisada tenía 47 centímetros de hoja, 63 de largo, contaba con un doble filo dentado y una cuerda enrollada en el mango.

A todo ello se suma la barra de tubo que portaba el individuo identificado en la plaza Circular tras la detención de los dos jóvenes, según las mismas fuentes.