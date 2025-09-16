Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco heridos por caídas y contusiones durante el encierro del Toro de la Vega de Tordesillas

Cruz Roja despliega un operativo formado por 25 voluntarios, ocho vehículos y un puesto de atención sanitaria

Toro de la Vega del año pasado.

Toro de la Vega del año pasado. / R. Valtero - Ical

Ical

Valladolid

Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, resultaron hoy heridos por caídas y contusiones durante el encierro del Toro de la Vega, que se celebra con motivo de las Ferias y Fiestas de la Peña en Tordesillas (Valladolid). Cruz Rojo se encargó de atenderles en su puesto de atención sanitaria y les dio el alta in situ.

Según informa la entidad social, desplegó un operativo formado por 25 voluntarios de Tordesillas, Cigales, Medina de Rioseco, Medina del Campo y Valladolid, para colaborar con el plan establecido por el Ayuntamiento.

De la misma forma, Cruz Roja movilizó ocho vehículos (tres ambulancias de soporte vital básico, un soporte vital avanzado, un vehículo intervención rápida todoterreno y tres vehículos de logística y coordinación) y montó un puesto de atención sanitaria 

