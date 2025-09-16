Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castilla y León registra cinco de las diez temperaturas más bajas del país con Sanabria a la cabeza

El mercurio ha bajado hasta los 1,6 grados

Rocío en una hoja.

Rocío en una hoja. / César Sánchez - Ical

Europa Press

Valladolid

Castilla y León ha registrado en la mañana de este martes, 16 de septiembre, cinco de las diez temperaturas más bajas del país, y la estación meteorológica de Sanabria ha vuelto a marcar la mínima, esta vez con 1,6 grados.

Además, las tres temperaturas más bajas del país se han registrado este martes en Castilla y León ya que a Sanabria le siguen Villablino y Puerto de San Isidro, ambas en la provincia de León, con 1,8 y 2,3 grados.

Por su parte, Puerto del Pico (Ávila) ha alcanzado la sexta temperatura más baja con 4,0 grados, con Barrios de Luna (León), en séptimo lugar con 4,1 grados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents