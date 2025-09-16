Castilla y León registra cinco de las diez temperaturas más bajas del país con Sanabria a la cabeza
El mercurio ha bajado hasta los 1,6 grados
Europa Press
Valladolid
Castilla y León ha registrado en la mañana de este martes, 16 de septiembre, cinco de las diez temperaturas más bajas del país, y la estación meteorológica de Sanabria ha vuelto a marcar la mínima, esta vez con 1,6 grados.
Además, las tres temperaturas más bajas del país se han registrado este martes en Castilla y León ya que a Sanabria le siguen Villablino y Puerto de San Isidro, ambas en la provincia de León, con 1,8 y 2,3 grados.
Por su parte, Puerto del Pico (Ávila) ha alcanzado la sexta temperatura más baja con 4,0 grados, con Barrios de Luna (León), en séptimo lugar con 4,1 grados.
