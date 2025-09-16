La Bonoloto deja miles de euros en Valladolid
Ha sido un premio de segunda categoría
Europa Press
Valladolid
El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 15 de septiembre, ha dejado un premio de segunda categoría en la capital vallisoletana dotado con 124.047,95 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado remitido a Europa Press.
El boleto premiado se ha sellado la administración de loterías número 3 de Valladolid, situada en Manuel Azaña, 64. Se trata, además, del único acertante de segunda categoría en este sorteo (cinco aciertos más complementario) cuya combinación ganadora estuvo formada por los números 35, 38, 20, 02, 40 y 07, con el 13 como complementario, reintegro 4.
De primera categoría (seis aciertos) no se han registrado boletos ganadores por lo que se ha generado un bote de 600.000 euros.
- Castilla y León prevé un inicio de la campaña micológica 'tardío
- Fiestas de Valladolid 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
- El aumento de las temperaturas en Portugal activa la alerta máxima de incendios en la frontera con Zamora
- Arranca el juicio de la trama eólica en Castilla y León
- Vox denuncia ante la Fiscalía a Pablo Fernández por un presunto delito de odio al alentar las protestas en La Vuelta
- Fiestas de Salamanca 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
- La cosecha de cereal en Castilla y León se eleva hasta los 8,4 millones de toneladas, con rendimientos medios históricos
- Quiñones se defiende apuntando a un operativo 'sin precedentes' que promete mejorar