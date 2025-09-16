La Bonoloto deja miles de euros en Valladolid

El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 15 de septiembre, ha dejado un premio de segunda categoría en la capital vallisoletana dotado con 124.047,95 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado remitido a Europa Press.

El boleto premiado se ha sellado la administración de loterías número 3 de Valladolid, situada en Manuel Azaña, 64. Se trata, además, del único acertante de segunda categoría en este sorteo (cinco aciertos más complementario) cuya combinación ganadora estuvo formada por los números 35, 38, 20, 02, 40 y 07, con el 13 como complementario, reintegro 4.

De primera categoría (seis aciertos) no se han registrado boletos ganadores por lo que se ha generado un bote de 600.000 euros.