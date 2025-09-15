La USAL cancela dos conferencias de la doctora israelí Galit Nahari ante la presión estudiantil en redes

La Universidad de Salamanca comunicó hoy la cancelación de las dos conferencias que la doctora israelí Galit Nahari tenía previsto impartir los días 17 y 18 de septiembre en las facultades de Derecho y Psicología ante la creciente presión estudiantil en redes y “en aras de evitar cualquier incidente que ponga en peligro la convivencia en ambos centros”

Los decanos de Psicología y Derecho, Juan José García Meilán y María Ángeles Guervós Maíllo, hicieron público un comunicado en el que recalcan que ambas facultades “han dado sobradas muestras de respeto en la defensa de los derechos humanos” y condenan firmemente la “crisis humanitaria insostenible” que se está produciendo en los territorios palestinos.

Pero, en el mismo sentido, dejan claro que “no es aceptable el señalamiento de una investigadora por el mero hecho de su nacionalidad”. Según ambos decanos, la doctora Galit Nahari es una experta reconocida internacionalmente en la detección de mentiras durante la entrevista policial. Sus trabajos son utilizados por investigadores y policías de todo el mundo y este es el interés académico y científico de los eventos programados.

“Hay que tener presente que la Universidad es un espacio de libre debate intelectual y de concordia y respeto entre personas”, concluyen al respecto García Meilán y Guervós Maíllo.

“Abiertamente sionista”

Horas antes, el Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA) publicó en sus perfiles de redes sociales un comunicado en el que acusa a la doctora Galit Nahari, de la Universidad Bar llán, de ser “una persona abiertamente sionista y a favor de la campaña de exterminio israelí en Gaza, como cualquiera puede ver en sus redes sociales”.

Independientemente del contenido de las conferencias, su presencia en la Universidad de Salamanca es para el sindicato “inaceptable”, pero además criticaron que el campo de estudio sea “interrogación policial y técnicas de verificabilidad en la misma”, en sus palabras, “métodos represivos usados para la dominación y abuso del pueblo palestino y la continuación del apartheid sionista”.