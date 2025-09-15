El tiempo en Castilla y León: las temperaturas máximas se disparan de nuevo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 15 de setiembre, temperaturas mínimas en ligero ascenso en el este y sur de Castilla y León, y sin cambios o en ligero descenso en el resto; con máximas en ascenso en el sur, donde se superarán los 30 grados, y en ligero descenso en el extremo norte.

En el norte montañoso y noreste de Castilla y León se esperan intervalos nubosos, sin descartar algunas precipitaciones débiles.

En el resto, el tiempo se prevé poco nuboso, con alguna nubosidad de evolución en el Sistema Central.

No se descartan brumas y bancos de niebla matinales, más probables en el cuadrante nordeste.

El viento será del oeste, tendiendo al final de la tarde a norte y noreste, flojo, con intervalos de moderado en la mitad este.

En las capitales de provincia, las mínimas estarán entre los 12 grados de León y los 16 de Segovia; con máximas entre los 28 de León y los 33 de Zamora.