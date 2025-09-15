"Lo peor que te puede pasar es ser de Castilla y León... y no valorarlo". Así comienza el alegato en defensa de Castilla y León de Alba Saenc, estudiante salmantina de Historia e Historia del Arte pero residente en Andalucía. La joven atesora más de 350.000 seguidores en Instagram y uno de sus últimos vídeos se está volviendo viral por su contenido.

En él, Alba hace una reflexión en defensa de territorio castellanoleonés tras acudir al concierto que el grupo Siloé ofreció en Salamanca, una actuación en la que la banda reivindicó Castilla y León. "Somos los grandes olvidados y en parte es culpa de nosotros", expresa. "¿Por qué ensalzamos otras comunidades autónomas por delante de la nuestra cuando tenemos un patrimonio histórico cultural tan grande?", se pregunta.

En este punto, la creadora de contenido sostiene que "no somos la España Vaciada", sino que "somos románico, somos gótico, somos gastronomía, somos bailes tradicionales". Además, destaca que tenemos hasta un dialecto propio en León y Zamora. Todo ello nos da, a su juicio, una "idiosincrasia, un carácter propio", de ahí que pida "dejar de hacernos pequeñitos" y presumamos de Castilla y León como el movimiento andaluz lo hace con su tierra.

"¿Por qué no mostramos al resto todo lo que somos? Propongo que demos apoyo y compartamos artistas que beben de la tradición y le dan una dimensión moderna como Lemus", propone. En el vídeo, Alba se muestra "cansada" de que todos miremos hacia fuera y nos resignemos a una Castilla y León que parece que se está muriendo.

"Una calidad de vida por la que muchos morirían"

En este sentido, Alba pone en valor todos esos pueblos de la España Vaciada que parece que no tienen nada que ofrecer, pero que tienen una calidad de vida por la que muchos morirían". Además, añade, en muchos casos tienen "joyas históricas que muchos castellanoleoneses no valoramos", como las ruinas del monasterio de Moreruela.

Por eso, la historiadora también urge a las instituciones más inversión en patrimonio y cultura, "que es lo que da identidad a un pueblo" y mayor esfuerzo a la hora de publicitar las bondades del terruño. "Tenéis que hacerlo ya, invertid ya para recuperar el peso que de forma histórica ha tenido Castilla y León", apremia antes de concluir el vídeo con un "¡Viva Castilla y León!".

La publicación ya acumula miles de 'Me Gusta' y ha sido compartido cientos de veces. "Compartid este vídeo para poner en el foco a Castilla y León. ¡Hablemos de ella, valoremos nuestro propio patrimonio! Apoyemos a artistas, yacimientos, creadores de contenido castellanoleoneses. Quiero saber qué tenéis que decir en comentarios", escribe. El vídeo, en parte aplaudido, también ha avivado ell debate leonesista de quienes no se sienten parte de Castilla sino del reino de León.