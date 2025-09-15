Interceptan a un hombre que conducía en dirección contraria, ebrio y drogado
Fue sorprendido con 0,44 miligramos de alcohol en sangre y positivo en cocaína y cannabis
Ical
Agentes de la Policía Local de Palencia interceptaron el pasado viernes, a las 18.45 horas, a un vehículo que circulaba en sentido contrario en la avenida de Madrid, en el parking de la Yutera. Tras realizar las pruebas de detección, el conductor dio positivo en alcohol con una tasa de 0,44 miligramos por litro en aire espirado, así como en cocaína y cannabis en la prueba indiciaria, pendiente de confirmación por el laboratorio. El infractor fue denunciado administrativamente, y el vehículo quedó a cargo de una persona habilitada.
Además, el parte de sucesos indica que el pasado sábado, efectivos del mismo cuerpo policial identificaron a un varón que fue agredido en las inmediaciones de la calle La Puebla, en la capital, aunque no lograron identificar al agresor, pese a que el agredido manifestó conocerlo. El varón presentaba lesiones de carácter leve y fue informado por los agentes de los derechos que le asistían.
