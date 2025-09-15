Herido un joven de 20 años tras chocar contra un autobús en Salamanca
Ninguno de los ocupantes del transporte colectivo resultó lesionado durante el accidente
Ical
Un joven de 20 años resultó hoy herido tras sufrir con su turismo una colisión por alcance contra un autobús de pasajeros. El accidente tuvo lugar hacia las 13.47 horas en el kilómetro 80 de la carretera N-501, dentro del término municipal de Machacón, en la provincia de Salamanca.
Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, durante el incidente de tráfico no resultó herido ninguno de los ocupantes del transporte colectivo.
Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a fin de controlar la circulación en la zona, así como efectivos movilizados por Emergencias Sanitarias en una ambulancia de soporte vital básico que, finalmente, sirvió para trasladar al joven herido al Complejo Asistencial de Salamanca.
