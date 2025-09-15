De Eurovisión Junior a Castilla y León: concierto confirmado

Abraham Mateo actuará en Castilla y León. El joven cantante y compositor español, que saltó a la fama con su tema 'Señorita', recalará en León el próximo 4 de octubre con motivo de las fiestas de San Froilán. El Festival Monoloco de León ha anunciado su participación como artista invitado. Así las cosas Abraham Mateo se unirá a Morad, D. Valentino, Michenlo, Lucho RK y Alex Martini.

Si bien Abraham Mateo no ha representado a España en Eurovisión, el joven artista participó como invitado del certamen edición junior en 2024. Allí interpretó una versión de su canción 'Maniaca'.

El concierto de Abraham Mateo, en el Campo Hípico de León

Los promotores del festival Monoloco, Diego Bajo y Héctor Herrero, se reunieron este lunes con la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de León, Camino Orejas, para ultimar los detalles de los conciertos que se van a celebrar en el Campo Hípico Municipal.

Eventos de promoción privada como el Monoloco y también el León Solo Música, que reunirá el 27 de septiembre a Shinova, Repion, Embusteros, Dridri DJ y Kill Vir DJ en el Palacio de Exposiciones, completan programación de las Fiestas de San Froilán diseñada por el Ayuntamiento de León.